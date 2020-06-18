Köpekleri yüzünden sitedekilerle mahkemelik oldular ERZURUM'da, oturdukları kiralık evde birlikte yaşadıkları 'Benekli' ve 'Gofret' adındaki köpekleri nedeniyle Nurgül-Mehmet Dikbaş çifti, komşuları ile mahkemelik oldu.

ERZURUM'da, oturdukları kiralık evde birlikte yaşadıkları 'Benekli' ve 'Gofret' adındaki köpekleri nedeniyle Nurgül-Mehmet Dikbaş çifti, komşuları ile mahkemelik oldu. Site yöneticisi ve zabıta müdürlüğünün köpeğin tahliyesini isteyen yazısına rağmen bunu yapmayacağını söyleyen Nurgül Dikbaş (27) "Mahkemenin vereceği kararı bekliyorum" dedi.

Merkez Palandöken ilçesinin Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki sitede oturan Dikbaş çifti, evde besledikleri köpekleri yüzünden zor günler yaşıyor. Sitedeki bazı komşular çifte, "Köpekler koku yapıyor ve çocukları korkutuyor. ya onları gönderin ya da birlikte burayı terk edin" dedi. Köpeklerinden ayrılmayı düşünmediklerini belirten çift, birkaç kez tartıştıkları komşuları ile mahkemelik oldu. Site yöneticisi ve zabıta ekiplerinin köpeklerin evden tahliyesini isteyen yazıyı göndermesine rağmen bunu yapmayacaklarını belirten Nurgül Dikbaş, konunun mahkemeye taşındığını ve bu yüzden mahkemenin vereceği kararı uygulayacağını söyledi.

Eşinin devlet memuru olduğunu, tayinlerinin çıkması üzerine Erzurum'a geldiklerini belirten ev kadını Nurgül Dikbaş, sahibi oldukları av köpeği 'Benekli' ve Zağar cinsi olan 'Gofret'in bir kuzudan daha sessiz ve uysal olduğunu aktardı. Hayvan sahibi olmanın güçlüğünü ve zorluklarını yaşadıklarını belirten Dikbaş, şunları söyledi: "Erzurum'da köpeğimiz olduğu için uzun süre kiralık ev aradık. Kimse kabul etmedi. Bu siteye geldiğimizde de köpeğimiz olduğunu belirttik. Ev sahibi 'sorun yok' dedi. Sitede fazla oturan da yoktu. Şimdi site tamamen doldu ve bazı kişiler bundan rahatsız oldu. Bunu bize belirtmeden site yöneticisi eşimin cep telefonuna gönderdiği mesajda, 'Mehmet Bey site komşuların küçük çocukları gece köpek havlamasından uyuyamıyorlarmış. Köpekle evinize inip çıkarken rahatsızlık veriyor. Asansör kapalı alan olduğu için hijyen açısından sakıncalı ve şikayet var. Site karar defterine almış olduğumuz karara istinaden köpekler 7 iş günü içinde siteye alınmayacaktır' dedi. Bunun üzerine evimin yanındaki tüm komşulara sordum onlar şikayetçi değil. Binanın üst katında oturan komşum ile yönetici istemiyor."'MAHKEME KARAR VERİRSE SADECE KÖPEKLERİM DEĞİL BİZ DE GİDERİZ'Dikbaş, köpeklerinin söylendiği gibi havlamadığını savunarak, "Ramazan ayında bana baskı ve tehditte bulundular. Polisi aradım, bu şahıs polise bile saldırdı. Yönetici evime gelip, 'Sizi burada istemiyoruz' dedi. Köpeklerin havladığı ve koktuğu söyleniyor. Köpeklerim hiç havlamaz. Onları her gün şampuanla yıkıyorum. Tuvaletini de eve yapmıyor dışarı çıkarıyorum. Ama dışarı çıkarken de saldırırlar diye çok korkuyorum. Gofret bir sokak köpeğiydi. Üzerinden otomobil geçtiği için arka bacakları kırılmış ve 3 ay havyan barınağında tedavi görmüştü. Onu sahiplendim. Yardıma ihtiyacı var. Şimdi bir komşumla mahkemelik olduk. Onların isteği veya yöneticinin yazdığı mesaj beni ilgilendirmez. Mahkeme onlardan taraf karar verirse sadece köpeğim değil, hepimiz evden çıkar gideriz. Mahkemenin vereceği kararı bekliyorum ona göre hareket edeceğim" diye konuştu.'HERKESİN İÇİNDE HAYVAN SEVGİSİ VAR, ANCAK YAŞAM ALANINDA İSTENMEYEBİLİR'Site yöneticisi Nihat Arslan ise, "Site sakinlerinin büyük bir bölümü binada köpek olmasını istemiyor. Kimi korkuyor kimi de tiksiniyor. O nedenle köpeklerin tahliyesini istiyoruz. Herkesin içinde bir hayvan sevgisi vardır ancak bazısı bunu yaşam alanı içinde istemeyebilir. Biz de kendilerinden köpeklerini götürmesini istedik" dedi.Mahkemelik olduğu komşusu ise, "Ben her şeyi mahkemede söyleyeceğim. Bu yüzden açıklama yapmak istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA