03.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:24

Hayvanseverler, sokak köpeklerini öldürmekle tehdit eden adama tepki gösterdi.



Can Dostları Derneği Başkanı Avukat Ümran Babacan, yapılan işlemin kanuna aykırı olduğunu belirterek, "Görüntülerdeki kişi hayvanları ortadan kaldıracağını belirtip aleni tehdit suçu işlemiştir. Türkiye hukuk devletidir. Hukuk devletinde ancak kanunlar uygulanır. Keyfi uygulama ve işlem yapılamaz. Buradaki şahsın arzu ve isteklerine göre hayvanlar acı çektirilerek toplanmış ve akıbetleri meçhuldür. Hayvanların derhal alındıkları yere geri getirilmesini yasa gereği talep ediyoruz" dedi.



Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Akhisar ilçesinde İ.H. isimli bir şahıs, sosyal medyada yayınladığı videoda sokaktaki köpekleri öldürmekle tehdit etti. Çektiği videoda köpekleri 'Pislik' olarak tanımlayan İ.H., "Bişey yapmadım bisikletle geçerken bu köpek bana havlıyor, bunları öldürmemem için bana bir tane sebep söyleyin" dedi. Aynı görüntülerde bisikletli bir şahsın da köpeklere taş attığı görüldü.



Görüntüleri sosyal medyada gördüğünde son derece üzüldüğünü belirten Babacan ise açıklamanın tatmin edici olmadığını sosyal medyada görüntüleri paylaşan şahsın görevlilerce hayvan hakları kanunu hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini savundu.



Babacan, "Sosyal medyada onbinlerce kişinin tepkisine yol açan görüntüler hem insan ahlakına ve vicdanına, hem de 5199 sayılı hayvanları koruma yasasına aykırıdır. Bu olaydaki şahıs belediye görevlileri tarafından 5199 sayılı yasanın emredici hükümleri hususunda bilgilendirilmemiştir. Görevliler, kanunu uygulamayıp şahsın isteklerini yerine getirmiştir. Ayrıca yapılan toplama işlemi kanuna aykırıdır. Bu hayvanlar kısırlaştırılmak için alınmışsa mutlak surette veteriner eşliğinde toplanmalıdır. Çünkü ilaçlı iğne atılırken bu ilacın dozunu ancak bir veteriner ayarlayabilir. Hayvanın kilosuna oranla fazla ilaç zerkedildiğinde toplama işlemi ölümle sonuçlanır. Burada hem belediye hemde vatandaş kanunu ihlal etmiştir. Görüntülerde hayvanlara hakaret eden kişinin, hayvanlarında sokağın sakini olduğunu ve onlarında aynı sokakta yaşamak zorunda olduğunu bilmesi gerekir. İnsan olarak empati yapmalıyız. Empati yapmak merhametli olmayı, merhametli olmak vicdanlı olmayı, vicdanlı olmak ta beraberinde adaleti getirir. Dünya sadece insanlara ait değil, bu dünya hepimizin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA