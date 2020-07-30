Köpekleri ayırmak isterken av tüfeği ile kendini vurdu Köpekleri ayırmak isterken av tüfeği ile kendini vurdu Karabük'ün Eflani ilçesinde köpekleri ayırmaya çalıştığı sırada omzundaki av tüfeği ateş alan Ramazan Badeyaralandı.

Köpekleri ayırmak isterken av tüfeği ile kendini vurdu

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde köpekleri ayırmaya çalıştığı sırada omzundaki av tüfeği ateş alan Ramazan Badeyaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çukurören Köyü Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Badeisimli çoban hayvanlarını otlattığı sırada köpeğine saldıran diğer köpekleri aralamak istedi. O esnada omuzunda Bade'nin omuzunda asılı olan av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Bade'nin sağ dizine isabet etti. Kanlar içerisinde yerde kalan 43 yaşındaki adama ilk müdahaleyi eşi ve kardeşi yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA