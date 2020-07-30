Köpekleri ayırmak isterken av tüfeği ile kendini vurdu Karabük'ün Eflani ilçesinde köpekleri ayırmaya çalıştığı sırada omzundaki av tüfeği ateş alan şahıs yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde köpekleri ayırmaya çalıştığı sırada omzundaki av tüfeği ateş alan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çukurören köyü Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bade (43) isimli çoban hayvanlarını otlattığı sırada köpeğine saldıran diğer köpekleri ayırmak istedi. O esnada Bade'nin omzunda asılı olan av tüfeği kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Bade'nin sağ dizine isabet etti. Kanlar içerisinde yerde kalan çobana ilk müdahaleyi eşi ve kardeşi yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA