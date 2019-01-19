Çiftleşme sorunu yaşayan köpeklere suni tohumlama yöntemi uygulaması başladı.

Çeşitli sebeplerle çiftleşme problemi yaşayan köpeklerinden yavru elde etmek isteyen hayvan sahipleri Veteriner Fakültesi'nin suni tohumlama hizmetinden yararlanmak amacıyla fakültenin kapısını çalıyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, büyük ve küçükbaş Hayvanlardan sonra Köpeklerde de Suni tohumlama yöntemini başlattı. Fakülte bünyesinde yer alan Suni Tohumlama Kliniği'nde 2016 yılından bu yana 20'den fazla köpeğe tohumlama yapıldı.

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Güngör, yardım isteyen vatandaşların köpeklerine yapılan incelemeler sonucunda döllemeye uygun oldukları takdirde tohumlama işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi. Güngör, "Bölgemizde Ocak-Şubat ve Eylül-Kasım ayları arasında köpeklerde bu mevsimlere bağlı olarak kızgınlık dönemleri meydana geliyor. Bu dönemlerde çeşitli sebeplerle çiftleşme problemleri olan köpeklere kliniğimizde dölleme yapıyoruz. 2016 yılından bu yana toplam 20'den fazla tohumlama uygulaması gerçekleştirdik. Bölgemizde genel olarak kangal ve valeta cinsi köpekler başta olmak üzere bölgemizde bulunması nadir olan Saint Bernard cinsi köpeklere de suni tohumlama yapıyoruz. Genelde büyükbaş çiftlik hayvanlarında tohumlama yapıldığı gibi bir algı bulunuyor fakat köpeklerde de bu işlem yapılabiliyor. Bu tohumlama işleminde de ciddi bir başarı elde ediyoruz" dedi.

Isparta'dan köpeklerine suni tohumlama yaptırmak için gelen Mehmet Yüzgeç de "hayvanlarımız da çiftleşme problemi vardı. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu uygulamanın yapıldığını duyduk" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA