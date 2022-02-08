Köpeklerden kurtardığı karacanın yaralarını temizledi - Haberler
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Köpeklerden kurtardığı karacanın yaralarını temizledi

Demirören Haber Ajansı, Ayhan Acar - Güncel
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BARTIN'da Sami Erdoğan, köpeklerin saldırdığı karacayı kurtarıp, sırtında getirdiği evinde yaralarını temizleyerek, veteriner merkezinde tedavisini sağladı.

BARTIN'da Sami Erdoğan, köpeklerin saldırdığı karacayı kurtarıp, sırtında getirdiği evinde yaralarını temizleyerek, veteriner merkezinde tedavisini sağladı.

Olay, dün Turan köyünde meydana geldi. Dere kenarına giden Sami Erdoğan, karacanın, köpeklerin saldırısına uğradığını gördü. Köpeklerden kurtardığı yaralı karacayı sırtına alan Erdoğan, evine götürdü. Karacanın bacağındaki yarayı temizleyen Erdoğan, sebzelerle besleyip, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine durumu bildirdi. Gelen ekipler, karacayı aldıktan sonra götürdükleri veteriner merkezinde tedavi ettirdi. Tedavisinin ardından 3 yaşındaki karaca, doğaya bırakıldı.


Köpeklerden kurtardığı karacanın yaralarını temizledi

Köpeklerden kurtardığı karacanın yaralarını temizledi

Köpeklerden kurtardığı karacanın yaralarını temizledi

Köpeklerden kurtardığı karacanın yaralarını temizledi

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Güncel, Haber

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