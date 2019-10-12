12.10.2019 22:31

Köpeklerden kaçmaya çalışan gence araba böyle çarptı

DÜZCE - Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmek için bekleyen gence saldıran köpeklerden kaçmak için yola atlayınca otomobilin altında kaldı. Köpeklerin gence saldırması ve kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Akşam saatlerinde Düzce - Akçakoca D-655 Karayolu Beyciler kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Üniversitesi öğrencisi Furkan Kuşçu yolun karşısına geçmek için ışıkların yanmasını beklerken yol kenarında bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerle bir süre mücadele eden Furkan Kuşçu köpeklerden kurtulamayacağını anlayınca karayoluna doğru koşmaya çalıştı. Bu sırada Düzce'den Akçakoca istikametine gitmekte olan Seyfettin Baran'ın kullandığı 06 M 3318 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmak için yola fırlayan Furkan Kuşçu'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Furkan Kuşçu, yere savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine Acil Sağlık Ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yapmasının ardından Furkan Kuşçu ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer taraftan başıboş köpeklerin Furkan Kuşçu'ya saldırması ve kaza anı ise çevrede bulunan mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören vatandaşlar ise; "Yol kenarında genç bekliyordu. Bu sırada başıboş köpekler, gence saldırmaya başladı. Genç ayağı ile köpekleri kovmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca kaçmak için yola fırladı. Bu esnada yoldan geçmekte olan otomobil çarptı" diye konuştular.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA