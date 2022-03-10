Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor - Haberler

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Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

AA - Sinan Özmüş - Güncel
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Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve ameliyatta ayağı kesilerek yoğun bakıma alınan 10 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ediyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve ameliyatta ayağı kesilerek yoğun bakıma alınan 10 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ediyor.

Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Pelin Pınar'ın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Sağ bacağı diz üstünden kesilen küçük kızın babası Murat Pınar, AA muhabirine, çocuğunun gece 02.00 sıralarında nefessiz kalması üzerine doktorların müdahale ettiğini söyledi.

Yoğun bakım servisinde en güçlü oksijen makinesinin kızına bağlı olduğunu belirten Pınar, "Bugün durumu düne göre daha ağır. Ağzından kan gelmiş. Ciğerleri de daha zor nefes alıyormuş. Yoğun bakım servisi önünde mucize olsun diye bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Omurilik Felçliler Derneği yöneticilerinin kendisine ulaşarak, protez konusunda destek olacaklarını söylediklerini aktaran Pınar, "Kızım iyileşsin de bir tek işimiz protez kalsın. İnşallah o günleri göreceğiz." dedi.

Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta köpeklerden kaçan Mahra Pelin Pınar, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalmış, ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Serik'teki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Mahra Pelin Pınar'ın beynine pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.

Pınar'ın dün duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalışmıştı.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Murat Pınar, Antalya, Mart, Güncel, Haberler

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