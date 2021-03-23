Son dakika haberleri: Köpeklerden kaçarken, çıktığı ağaçta kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı
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Son dakika haberleri: Köpeklerden kaçarken, çıktığı ağaçta kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı

23.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:29
Son dakika haberleri: Köpeklerden kaçarken, çıktığı ağaçta kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberlerine göre IĞDIR'da, sokak köpeklerinden ürkerek, çıktığı ağaçtan gün boyu inemeyen kedi, itfaiye ekiplerince merdivenle yanına çıkılıp, alındı.

IĞDIR'da, sokak köpeklerinden ürkerek, çıktığı ağaçtan gün boyu inemeyen kedi, itfaiye ekiplerince merdivenle yanına çıkılıp, alındı. 

Merkez Söğütlü Mahallesi'nde, sokak köpeklerinin kovalaması nedeniyle ürken kedi, ağaca çıktı. Kedinin gün boyunca ağaçtan inemediğini fark edenler, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle ulaştıkları kediyi ağaçtan alıp, indirdi. Kedi, daha sonra güvenli yere bırakıldı. 

Son dakika haberleri: Köpeklerden kaçarken, çıktığı ağaçta kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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