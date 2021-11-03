IĞDIR (İHA) - Köpeklerden kaçarken araç çarptı

IĞDIR - Iğdır'da çevre yolunda refüjde beklerken köpeklerin saldırmasıyla birden yola atlayan ve minibüs çarpan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı ağır yaralandı.

Olay, 1 Kasım tarihinde sabah saat 08: 15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bingöl nüfusuna kayıtlı engelli kadrosundan atanan ve ismi öğrenilemeyen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı sabah işe gitmek için evinden çıktı. İş yerinin bulunduğu Söğütlü Mahallesine gelen çalışan, karşıya geçmek için araçların geçmesini bekledi. O an çevrede otlayan koyunlarla birlikte olan köpekler 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanına saldırdılar. Can havliyle koşmaya çalışan kişi beklediği refüjde çıkıp karşıya geçmek isterken o an yoldan geçen minibüs çarptı. Çarpma etkisiyle savrulan kişiyi görenler hemen sağlık ekibine ve polislere haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu tespit edildi. Yoğun bakıma alınan kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kazayı gören petrol çalışanı Kamuran Dursun, kazanın bir andan gerçekleştiğini belirterek,"112'de çalışıyor her sabah geliyor, görüyorduk. Araba sesine gittik, baktık araç çarpmış durumu ağırdı. Sadece bir ayağında oynama olduğunu gördüm, ondan sonra polis geldi." dedi.

Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.