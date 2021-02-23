Köpeklerden kaçan inek iki duvar arasına sıkıştı
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Köpeklerden kaçan inek iki duvar arasına sıkıştı

23.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:42
Köpeklerden kaçan inek iki duvar arasına sıkıştı

DÜZCE'de, köpeklerin kovaladığı inek inşaat temeline düşerek iki duvar arasına sıkıştı.

DÜZCE'de, köpeklerin kovaladığı inek inşaat temeline düşerek iki duvar arasına sıkıştı. İtfaiye ekibi duvarı kırarak ineği kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Bahçeköy köyünde meydana geldi. Ömer Karabulut'a ait inek otlarken köpeklerin saldırısına uğradı. İnek, köpeklerden kaçarken dengesini kaybederek inşaat temeline düştü ve iki duvar arasında sıkıştı. İneğin sesini duyan köylüler, hayvanı kurtarmaya çalıştı, başarılı olamayınca da itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekibi duvarı kırarak ineği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi.


Köpeklerden kaçan inek iki duvar arasına sıkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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