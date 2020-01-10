Köpeklerden kaçan iki kişinin iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasında
Kars'ta köpeklerden korkup kaçan iki kişi, çevredeki bir iş yerine sığındı.
Kars'ta köpeklerden korkup kaçan iki kişi, çevredeki bir iş yerine sığındı.
Faikbey Caddesi üzerinde yürüyen iki arkadaş, karşılaştıkları sokak köpeklerinden korkarak kaçtı. Bu sırada kendilerini kovalamaya başlayan köpeklerden korunmak isteyen iki genç, çevredeki bir iş yerine sığındı.
Köpeklerden kaçan iki arkadaştan birinin, iş yerine sığınmaya çalıştığı sırada kayarak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.