Köpeklerden kaçan iki kişinin iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasında

10.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:32

Kars'ta köpeklerden korkup kaçan iki kişi, çevredeki bir iş yerine sığındı.

Faikbey Caddesi üzerinde yürüyen iki arkadaş, karşılaştıkları sokak köpeklerinden korkarak kaçtı. Bu sırada kendilerini kovalamaya başlayan köpeklerden korunmak isteyen iki genç, çevredeki bir iş yerine sığındı.

Köpeklerden kaçan iki arkadaştan birinin, iş yerine sığınmaya çalıştığı sırada kayarak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA