Köpeklerde korkan vaşak ağaca tırmandı

Köpeklerde korkan vaşak ağaca tırmandı Sivas'ta köpeklerden korkup kaçarak ağaca tırmanan vaşak görenlerde şaşkınlığa neden oldu Sivas'ta köpeklerden korkup kaçarak ağaca tırmanan vaşak görenlerde şaşkınlığa neden oldu.