Köpeklerde kavga sonucu oluşan yaralara ilk 6 saat içinde müdahale edilmeli

Köpeğinizde kavga sonucu oluşan ısırık yaraları, konumlarına bağlı olarak yaşamsal risk oluşturabilir.

Köpeğinizde kavga sonucu oluşan ısırık yaraları, konumlarına bağlı olarak yaşamsal risk oluşturabilir. Prof. Dr. Eser Özgencil, ilk 6 saat içinde tedavi edilen yaraların komplikasyonsuz iyileşme şansının daha yüksek olduğunu söylüyor.

Köpeklerde kavga sonucu oluşan yaralanmalar sıklıkla karşılaşılan bir durum. Genellikle, büyük ırk köpeklerinin kavgasına maruz kalan küçük ırk köpeklerin aldıkları ısırık yaraları en sık karşılaşılan travmalardan. Genelde köpeklerdeki kavga sırasında, boyun, göğüs, bel, karın, kol ve bacak bölgeleri darbe alır ve yaralanır. Oluşan yaralar, vücudun tüyle kaplı olmasından dolayı görülemeyebilir. Bu yaralar, deri altında geniş bir hasar oluşturur ve "buz dağı yaraları" olarak adlandırılır. Bu nedenle yaralanmaların ardından sevimli dostlarımızı veteriner muayenesinden geçirmek hayat kurtarabilir.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Eser Özgencil deriyi delen ısırıklarda, bakterilerin çoğalması nedeniyle oluşabilecek enfeksiyonların ölümcül sonuçlar oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Isırık yaraları mutlaka tedavi edilmeli

Köpek dişleri ve çeneleri çok güçlü olduğu için açtıkları yaralar kasları ve deriyi ezebilir, delebilir hatta yırtabilir. Prof. Dr. Eser Özgencil, bu ısırıkların göğüs duvarını veya karın dokusunu delerek göğüs ve karın boşluğunda irin toplanmasına neden olabileceğini söylüyor. Boyun bölgesi ısırık yaraları da kan damarları, sinirler, yemek borusu ve ya nefes borusuna zarar verebileceği için ayrı bir önem taşır. Nadir durumlarda ise, ısırık yaraları eklem iltihaplanması ve kemik iliği enfeksiyonuna da neden olabilir. Isırık yaraları tedavi edilmeden bırakıldığında enfekte olmuş bir ısırık yarasındaki bakterilerin çevredeki alana yayılması ile de deri altı bağ dokusu iltihaplanması, apseleşme, fistülleşme veya genel bir enfeksiyon oluşabilir. Bu nedenle ısırık yaralanması yaşayan köpekler, mutlaka bir veteriner hekim kontrolünden geçirilmelidir.

Yaralanmadan sonraki ilk 6 saat önemli

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi hekimlerinden Eser Özgencil, köpeklerde oluşan ısırık yaralarının daha fazla önemsenmesi gerektiğini söyledi. Özgencil, "Herhangi bir yaralanma vakasında hemen bir veteriner hekime giderek, yaranın enfeksiyonunu kontrol altına almamız gerekir. İlk 6 saat içinde tedavi edilen yaraların komplikasyonsuz iyileşme şansı daha yüksektir" dedi.

Yarayı temiz tutun

Özgencil, veteriner müdahalesinin ardından evde bakımın da oldukça önemli olduğuna vurgu yapıyor. Özgencil, "Köpeğinizin yaraları kapatılmış ise, alanı temiz ve kuru tutmanız gerekir. Yakalık takılarak, yaranın korunması da önemlidir. Yara, iyileşmesi için açık bırakılmışsa veya yaraya bir dren yerleştirilmişse, alanın düzenli olarak temizlenmesi de hayati önem taşır" ifadesini kullanıyor. Yaşadıkları kavga sonrasında maruz kaldıkları acı, korku ve olayın şoku nedeniyle, köpeklerin bazı davranışlarında değişiklikler olabileceğini de söyleyen Özgencil, bu sürecin özenli ve dikkatli bir şekilde geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı