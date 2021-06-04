Köpekler telef edilince barınak görevlisi hastanelik oldu
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Köpekler telef edilince barınak görevlisi hastanelik oldu

Köpekler telef edilince barınak görevlisi hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Demre ilçesinde 14 sokak köpeği telef olmuş halde bulundu.

Antalya'nın Demre ilçesinde 14 sokak köpeği telef olmuş halde bulundu. İlk bulgulara göre köpeklerin zehirlenerek telef olduğu öğrenilirken, bir martının da zehirden etkilendiği belirtildi. Hayvanların o halini görüp fenalaşan belediyenin barınak görevlisi ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Demre ilçesi Sülüklü Taşdibi ve Kömürlük sahillerinde sabah saatlerinde hayvanseverler telef edilmiş köpeklerle karşılaştı. Konunun Demre Belediyesine bildirilmesinin ardından yapılan incelemelerde ilk bulgulara göre köpeklerin zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Köpeklerin 6'sı belediye ekiplerince toplanarak hayvan barınağına götürüldü. Ardından çevrede arayışları sürdüren hayvanseverler 8 köpeğin daha telef edildiğini gördü. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, telef olan köpeklerin neden öldüğüne yönelik araştırma başlatıldı. Köpeklerin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Barınak görevlisi, köpeklerin o halini görünce fenalaşıp hastanelik oldu

Öte yandan Demre Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli Ayhan Kocabaş, köpeklerin o halini görünce fenalık geçirdi. Kocabaş, tedavi edilmek üzere Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kocabaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İlk bulgular zehirlenmeyi gösteriyor"

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, belediye veteriner hekimleri tarafından yapılan ilk incelemelerde köpeklerin zehirli yiyecekten dolayı telef olduğu yönünde tespitleri olduğunu kaydetti. Emniyete kamera kayıtlarının incelenmesi için başvurduklarını belirten Kocakaya, olayın takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

"Daha da artmasından korkuyoruz"

Demre Hayvan Yaşam Hakları Derneği Başkanı Güldehen Gürçkaya ise "Sabah saatlerinde 6 köpek ölü olarak bulduk. Bazıları can çekişiyordu. 6 köpek belediye ekiplerince alındı, ardından başka yerlerde yine köpek ölüleriyle karşılaştık. Toplam 14 köpeğimiz öldürülmüş. Zehirlendiğini düşünüyoruz ve daha da artmasından korkuyoruz. Suçluların bulunması için emniyete şikayette bulunacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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