Köpekler, tavşan ve tavukları telef etti BURSA'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpekler, girdikleri kümeste 15 tavşan ile 10 tavuğu telef etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpekler, girdikleri kümeste 15 tavşan ile 10 tavuğu telef etti. İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi, Kalburt mevkiiinde Vezir Yorga'ya ait kümese gece saatlerinde giren yaklaşık 10 başıboş köpek, buradaki 15 tavşan ile 10 tavuğu telef etti. Gelen sesler üzerine evden çıkıp kümesi kontrol eden Yorga, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Hayvanlarının telef olmasına tepki gösteren Vezir Yorga, bölgedeki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

Kaynak: DHA