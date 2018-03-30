Köpekler Soğukta Karton Kutu Üzerinde Uyudu

SAMSUN'da soğuk hava nedeniyle vatandaşlar hayvanlar için sokaklara karton kutu koydu.

Kentteki soğuk ve yağmurlu hava nedeniyle bazı vatandaşlar, sokak köpekleri için ağaç ve durak kenarlarına karton kutu bıraktı. Özellikle gece yarısı havanın daha da soğudu saatlerde köpekleri bırakılan karton kutuların içine girerek uyudu. Karton kutu içine girerek uyuyan köpekler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

- Samsun