Köpekler Covid-19 hastalarını tespit etmek üzere eğitilebilir mi?
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Koronavirüs, Dünya

Köpekler Covid-19 hastalarını tespit etmek üzere eğitilebilir mi?

Köpekleri insanlardaki hastalıkları fark edebilmeleri için eğiten bir yardım kuruluşu, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV2) yol açtığı Covid-19'u tespitte köpeklerden yararlanmak için kolları sıvadı.

07.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:34
Köpekler Covid-19 hastalarını tespit etmek üzere eğitilebilir mi?

Köpekleri insanlardaki hastalıkları fark edebilmeleri için eğiten bir yardım kuruluşu, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV2) yol açtığı Covid-19'u tespitte köpeklerden yararlanmak için kolları sıvadı.

Köpeklerin güvenlik güçleri tarafından silah ya da uyuşturucu madde tespitinde kullanıldığı bilinir. Koku alma duyusu insanınkine göre çok daha gelişmiş bu hayvanlar, aynı zamanda, burunları sayesinde insanlardaki hastalıkları da algılayabiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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