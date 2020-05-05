Köpekler, buzağılar ile tavuklara saldırdı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokak köpekleri, Mustafa Karateke'ye ait buzağılar ile tavuklara saldırdı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokak köpekleri, Mustafa Karateke'ye ait buzağılar ile tavuklara saldırdı. 3 buzağı yaralandı, 30 tavuk telef oldu.

Gebze Tepeköy Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Mustafa Karateke, bölgedeki başıboş köpeklerin aç kalmaları nedeniyle hayvanlarına saldırdığını söyledi. Karateke, köpeklerin saldırısında 3 buzağının yaralandığını, 30 tavuğun telef olduğunu belirtti.

Meranın hayvancılık için uygun hale getirilmesini ve önlem alınmasını isteyen Mustafa Karateke, "Meralarda otlayan 130 büyükbaş hayvanım var. Başıboş köpekler buzağılarıma saldırdı, 3 buzağı yaralandı, 30 tavuk telef oldu. Hayvancılık yapan Yörükleriz. Mera, hayvancılık yapan Yörükler için düzenlenerek, hayvancılık yapmamıza imkan sağlansın" dedi.

Kaynak: DHA