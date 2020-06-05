Köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı Köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı Dövüşen köpekleri ayırmak için demir çubukla aralarına girdi Şanlıurfa'da bir vatandaş, kalabalık bir cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşen köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.

Köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı

Dövüşen köpekleri ayırmak için demir çubukla aralarına girdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir vatandaş, kalabalık bir cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşen köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler kaçışırken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki en kalabalık caddelerden biri olan Urfa Caddesinde yaşandı. İki sokak köpeği, cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşmeye başladı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler büyük bir korku içerisinde kaçıştı. Bazı vatandaşlar kavgayı film izler gibi uzaktan seyredip cep telefonuna kaydederken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmaya çalıştı. Bir süre cadde ortasında dövüşen köpekler, birbirini kovalayıp uzaklaşırken onları ayırmaya çalışan vatandaş da peşlerinden koşarak köpekleri yakalamaya çalıştı.

Kaynak: İHA