Köpekler bir anda saldırdı, ne yapacağını şaşırdı...O anlar kamerada Köpekler bir anda saldırdı, ne yapacağını şaşırdı.

Köpekler bir anda saldırdı, ne yapacağını şaşırdı...O anlar kamerada

Kendisine saldıran köpeklere taşla karşılık verdi

İSTANBUL - Sultangazi'de 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken bir anda köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün 10.00 sıralarında Sultangazi Esentepe mahallesinde gerçekleşti. 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken köşeyi döndüğü anda karşısına çıkan 3 köpeğin saldırısına uğradı. Olayın şokuyla köpeklerden kaçmaya çalışan genç yere düşme tehlikesi geçirdi ve telefonunu yere düşürdü. Genç çocuk köpekler biraz uzaklaştıktan sonra eline aldığı iki taşı köpeklere atarak karşılık verdi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Aynı bölgede 2 gün öncede köpekler bir kadına saldırdığı ve komşularının kadını kurtardığı öğrenildi.

Kaynak: İHA