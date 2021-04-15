Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
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Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Antalya'da bir sitenin bahçesinde 6 köpek, yakaladıkları anne kediyi parçalayarak telef etti, yavruları ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Antalya'da bir sitenin bahçesinde 6 köpek, yakaladıkları anne kediyi parçalayarak telef etti, yavruları ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki bir vatandaşa ait olduğu belirtilen anne kediyi aralarına alan 6 köpek, bir anda saldırmaya başladı. Saldırıdan kaçamayan kedi, köpekler tarafından parçalanarak telef edildi. Bu sırada yakın bölgedeki kedinin yavruları da çevredekilerin yardımıyla güvenli bölgeye alındı.

Köpeklerin kediye saldırma anlarıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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