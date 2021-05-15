Köpekler 280 tavuğu parçaladı
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Köpekler 280 tavuğu parçaladı

Köpekler 280 tavuğu parçaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tavuk çiftliğine giren sokak köpekleri 280 tavuğu parçalayarak telef etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tavuk çiftliğine giren sokak köpekleri 280 tavuğu parçalayarak telef etti.

Olay, Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde meydana geldi. Nazife Elmalı'ya ait tavuk çiftliğine pencereden giren 4 sokak köpeği tavukları telef etti. Çiftlikte bulunan 350 tavuktan 280'ini parçalayarak telef eden sokak köpekleri yaklaşık 30 tavuğu ise yaraladı.

Sabah çiftliğe gelen Nazife Elmalı, hayatının şokunu yaşadı. Yaklaşık 7 aydan beri beslediği ve büyüttüğü tavuklar ile geçimini sağlayan Nazife Elmalı, tavuklarının telef olmasıyla göz yaşlarına boğuldu.

Telef olmuş yüzlerce tavuk ve bu tavuğu telef eden köpekleri çiftlikte görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpekleri önce öldürmek isteyen ancak daha sonra vicdanı elvermeyen Nazife Elmalı durumu ailesi ve köylülere haber verdi. Telef olan tavuklar daha sonra toplu halde çöplüğe bırakıldı.

Nazife Elmalı, pencereden giren köpeklerin tavuklarını parçaladığını sabah kalktığında fark ettiğini ve köpekleri çiftlik içinde gördüğünü belirterek, geçim kaynağının yok olduğunu söyledi.

Köy Muhtarı Şerif Erinmez ise Nazife Elmalı'nın eşinin rahatsızlığından dolayı çalışamadığını ve ailenin geçimini bu tavuklardan sağladığını ifade etti. - ADIYAMAN

Köpekler 280 tavuğu parçaladı
Köpekler 280 tavuğu parçaladı
Köpekler 280 tavuğu parçaladı
Köpekler 280 tavuğu parçaladı
Köpekler 280 tavuğu parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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