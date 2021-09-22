Köpek yavrularının telef olmasıyla ilgili bir kişinin görevine son verildi

ANKARA (AA) - Kulu Belediyesi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde köpek yavrularının telef olmasıyla ilgili, hayvanları bölgeye bıraktığı belirlenen 3 personelden birinin görevine son verildiğini, diğerlerine ceza uygulandığını bildirdi.

Kulu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 15 Eylül'de, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 3 personelin, 20'den fazla yavru köpeği araca yükleyerek, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir otelin arkasına bıraktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yetkili veteriner hekim ve görevli personel hakkında açılan idari soruşturmada, ihmali görülen ve sorumluluğu olduğu tespit edilen veteriner hekim Ahmet G'nin belediyedeki görevine son verildiği aktarıldı.

Görevli işçilerin de usulsüz emri yerine getirmekten kınama ve uyarı cezası aldığı kaydedildi.