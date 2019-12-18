Köpek yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı

18.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:29

BURSA 'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğin başından yavruları hiç ayrılmadı. Gelen ekibin yaralı köpeği götürmek istediği sırada yavrular yine peşlerinden geldi. Bunun üzerine yaralı anne , yavrularıyla birlikte İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

Olay, Bursa- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Hikmet Şahin Köprülü kavşak mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobille çarpan sürücü, yaralı köpeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralı halde refüjdeki yeşillik alana sürünerek giden köpeğin yanında bulunan yavruları, annelerinin yanından bir an olsun ayrılmazken olayı gören çevredekiler duygu dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri trafiği durdurdu, barınak ekipleri de yaralı köpeği aldı. Bu sırada yavrular annelerinin peşinden ayrılmadı. Ekipler, yavruları da araca alarak anneleriyle birlikte İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

Kaynak: DHA

- Bursa