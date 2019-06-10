Köpek ve 7 yavrusuna imam sahip çıktı

EDİRNE'nin en eski camilerinden Üç Şerefeli Camii'nin bahçesinde Ramazan Bayramı'nda doğum yapan köpek ile 7 yavrusuna İmam Emin Eneç, sahip çıktı. Hayvanseverlerin de desteğiyle cami bahçesine koyduğu kulübeye 'Sevgi' adını verdikleri köpek ile yavrularını yerleştiren İmam Eneç, "Hayvanlar da bir can taşıyorlar. Onlara sahip çıkmamız lazım" dedi.

Üç Şerefeli Camii bahçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci günü 7 yavru dünyaya getiren köpeği İmam Emin Eneç farketti. Eneç, hayvanseverlerin yardımıyla bahçeye kulübe koydu.

Yavruları beslemeye başlayan İmam Emin Eneç'e vatandaşlar da yiyecek getirerek, yardım etmeye başladı.

Sevgi adını verdikleri köpek ve 7 yavrusuna, belediye bakımevi sahip çıkana kadar bakacaklarını ifade eden Eneç, "Köpeğimiz bayramın birinci günü doğum yaptı. Bayram neşesi ve sevinci vesilesiyle de köpeğimize 'Sevgi' ismini verdik. Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde, bizim de gösterdiğimiz ilgiyle birlikte bir süre burada misafir edeceğiz, daha sonra belediye bakımevi bu bakımı üstlenecek. Bütün duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Emin Eneç, "Burada üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bütün varlıkları yaratmıştır. Dünyada varolan bütün varlıkların bir değeri var. Hayvanlar da bir can taşıyorlar neticede. Onlara da sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.



Kaynak: DHA