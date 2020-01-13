Köpek tartışması ölümle sonuçlandı
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Köpek tartışması ölümle sonuçlandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan tartışmada tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

13.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:04
Köpek tartışması ölümle sonuçlandı

'ın ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan tartışmada tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


İddiaya göre, Divriği ilçesi Kesme köyünde çobanlık yapan C.K. (22), aynı köyde yaşayan Cihat Arı (30) ile köpek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada C.K.'nin üzerindeki tüfeğin ateş alması sonucu Arı, ağır yaralandı. Durumun verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan İliç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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