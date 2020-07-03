Köpek sürüsünü görüntülemek isterken hayatının şokunu yaşadı
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Köpek sürüsünü görüntülemek isterken hayatının şokunu yaşadı

Şanlıurfa'da bir vatandaş, parktaki ağacın gölgesinde uzanan köpekleri cep telefonuyla görüntülerken aniden köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpek sürüsünü görüntülemek isterken hayatının şokunu yaşadı
03.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:01

Şanlıurfa'da bir vatandaş, parktaki ağacın gölgesinde uzanan köpekleri cep telefonuyla görüntülerken aniden köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar ise cep telefonunu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan Hakan Dervişoğlu isimli vatandaş, parktaki bir ağacın gölgesinde çimenlerin üzerine uzanan 7 köpeği bir arada görünce cep telefonuna kaydetmek istedi. Cebinden telefonunu çıkaran Dervişoğlu, bir yandan çekim yaparken diğer yandan ise köpeklerle konuşmaya başladı.

BİRDEN SALDIRMAYA BAŞLADILAR

Bir süre çekim yapan Dervişoğlu, kendisini fark eden bir köpeğin havlamasıyla birlikte saldırıya uğradı. Köpekler, kaçarak uzaklaşmaya çalışan vatandaşı kovaladı. O anlar saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedildi.

Yaşadığı o anları anlatan Hakan Dervişoğlu, "Ben yol kenarında yürürken, ağaç gölgesinde birkaç köpek gördüm, dinleniyorlardı. Dikkatimi çekti, onları videoya çekmek istedim. O ara hayvanlar tedirgin oldu. Bana saldırmaya çalıştılar. Beni 20 - 30 metre kovaladıktan sonra kendimi kurtardım. Onların saldırgan olduğunu tahmin edemedim. Bir anda saldırmaya çalıştılar. Belki de kendilerini koruma amaçlıydı. Belki ben bir yetişkin olduğum için bana pek zarar vermediler. Allah korusun orada bir çocuk aynı durumu yaşasaydı daha kötü şeyler olabilirdi. Bu arada yetkililerin sokak hayvanlarına barınak, onları realite edebilecekleri alanları oluşmalarını istiyorum. Ben o an koşarken ayağım kaydı ve yere düştüm. Sağ kolumda biraz zedelenme oldu" şeklinde konuştu.

(Ahmet Kolsuz - Mevlüt Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

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