Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi

Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

ANKARA'da sahipleri tarafından verilen komut sonrası 2 çoban köpeğinin saldırarak yaraladığı eşeğe, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde özenle bakılıyor.

ANKARA'da sahipleri tarafından verilen komut sonrası 2 çoban köpeğinin saldırarak yaraladığı eşeğe, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde özenle bakılıyor. Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden 'Zeynep' adı verilen eşek, kısa süre önce yeniden doğum yaptı. Yeni doğan yavruya 'Burak' ismi verildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından eziyet gören, sokağa atılan, yaralanan ve yardıma muhtaç hayvanların kalan günlerini huzur içerisinde geçirebilmeleri için yaklaşık 2,5 yıl önce Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Emekli Hayvanlar Çiftliği kuruldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki yardıma muhtaç yük ve çiftlik hayvanları çiftliğe getirilerek, yaşamlarının geri kalanını burada geçirmeleri sağlanıyor. Çiftlikteki hayvanlara HAYTAP gönüllülerince özenle bakılıyor.

ZEYNEP 3 AY ÖNCE DOĞUM YAPTIAnkara'da, yaklaşık 15 ay önce sahipleri tarafından verilen komutla 2 çoban köpeğinin saldırıp yaraladığıı eşek de Bursa'daki 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde kalıyor. Köpek saldırısında yavrusu ölen ve HAYTAP gönüllülerince 'Zeynep' adı verilen eşek, 3 ay önce yeni doğum yaptı. 'Zeynep' yeni doğan ve 'Burak' adı verilen yavrusu ile birlikte çiftlikte konforlu bir şekilde yaşıyor.'ÖRNEK OLMAK İSTEDİK'Büyükbaş hayvanlara karşı duyarlılığın az olduğunu belirten HAYTAP Saha Sorumlusu  Zuhal Arslan, "Burası bir cennet. Burada biz Türkiye'nin dört bir yanından yardıma muhtaç at, eşek, koyun, kuzu gibi özellikle çiftlik hayvanlarının tedavilerini yapıp daha sonrasında eceliyle ölene kadar yaşadıkları bir cennet. Burada çok sayıda hayvanımız var. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda olmak üzere çok sayıda hayvanımız var. Türkiye'nin dört bir yanından buraya yaralı ya da hasta olarak gelip tedavilerinin ardından burada kaldılar. Bizim burayı kurma amacımız tüm Türkiye'ye örnek olmaktı. Dolayısıyla nasıl kedi ve köpeklere bir yaşam alanı yapıyorsanız büyükbaş hayvanlar için de bir yaşam alanı yapılabilir. Tüm Türkiye'ye bu mesajı vermek istedik" dedi. 'HEPSİNİN İÇİMİZİ SIZLATAN HİKAYELERİ VAR'

Ankara'da yavrusu çoban köpekleri tarafından saldırıya uğrayan eşeğe 'Zeynep' ismi verildiğini ve yeni yavrusuyla çiftlikte mutlu bir yaşam sürdüğünü belirten HAYTAP Saha Sorumlusu  Zuhal Arslan, "Zeynep eşeğimizin bebeği maalesef Haymana'da köpekler tarafından parçalatılmıştı. Biz onun annesini hemen gidip yasal şekilde alarak çiftliğimize getirdik. Eşeğimiz oradayken de hamileymiş. O sebepten dolayı buraya geldi ve doğum yaptı. 'Burak' diye bir oğlu oldu. Burada aşırı mutlu. O kötü günleri geride kaldı. Biz unuttuğunu düşünüyoruz. Burada kalan hayvanların hepsinin yürek yakan hikayeleri var. Zeynep de bizim içimizi yakan bir eşeğimiz" ifadelerini kullandı. 


Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu, site yöneticisi isyan etti: Kasten yaptılar
Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu, site yöneticisi isyan etti: Kasten yaptılar
Mahalle sakinleri hüngür hüngür ağladı! Yavru köpekleri önce zehirleyip sonra yakmışlar
Mahalle sakinleri hüngür hüngür ağladı! Yavru köpekleri önce zehirleyip sonra yakmışlar
Adana yanıyor! Termometreler 42 dereceyi gördü
Adana yanıyor! Termometreler 42 dereceyi gördü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 11:56:27. #1.15#

title