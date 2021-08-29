Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden eşek, yeni yavru dünyaya getirdi

ANKARA'da sahipleri tarafından verilen komut sonrası 2 çoban köpeğinin saldırarak yaraladığı eşeğe, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde özenle bakılıyor.

ANKARA'da sahipleri tarafından verilen komut sonrası 2 çoban köpeğinin saldırarak yaraladığı eşeğe, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde özenle bakılıyor. Köpek saldırısında yavrusunu kaybeden 'Zeynep' adı verilen eşek, kısa süre önce yeniden doğum yaptı. Yeni doğan yavruya 'Burak' ismi verildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından eziyet gören, sokağa atılan, yaralanan ve yardıma muhtaç hayvanların kalan günlerini huzur içerisinde geçirebilmeleri için yaklaşık 2,5 yıl önce Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Emekli Hayvanlar Çiftliği kuruldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki yardıma muhtaç yük ve çiftlik hayvanları çiftliğe getirilerek, yaşamlarının geri kalanını burada geçirmeleri sağlanıyor. Çiftlikteki hayvanlara HAYTAP gönüllülerince özenle bakılıyor.

ZEYNEP 3 AY ÖNCE DOĞUM YAPTIAnkara'da, yaklaşık 15 ay önce sahipleri tarafından verilen komutla 2 çoban köpeğinin saldırıp yaraladığıı eşek de Bursa'daki 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde kalıyor. Köpek saldırısında yavrusu ölen ve HAYTAP gönüllülerince 'Zeynep' adı verilen eşek, 3 ay önce yeni doğum yaptı. 'Zeynep' yeni doğan ve 'Burak' adı verilen yavrusu ile birlikte çiftlikte konforlu bir şekilde yaşıyor.'ÖRNEK OLMAK İSTEDİK'Büyükbaş hayvanlara karşı duyarlılığın az olduğunu belirten HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, "Burası bir cennet. Burada biz Türkiye'nin dört bir yanından yardıma muhtaç at, eşek, koyun, kuzu gibi özellikle çiftlik hayvanlarının tedavilerini yapıp daha sonrasında eceliyle ölene kadar yaşadıkları bir cennet. Burada çok sayıda hayvanımız var. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda olmak üzere çok sayıda hayvanımız var. Türkiye'nin dört bir yanından buraya yaralı ya da hasta olarak gelip tedavilerinin ardından burada kaldılar. Bizim burayı kurma amacımız tüm Türkiye'ye örnek olmaktı. Dolayısıyla nasıl kedi ve köpeklere bir yaşam alanı yapıyorsanız büyükbaş hayvanlar için de bir yaşam alanı yapılabilir. Tüm Türkiye'ye bu mesajı vermek istedik" dedi. 'HEPSİNİN İÇİMİZİ SIZLATAN HİKAYELERİ VAR'

Ankara'da yavrusu çoban köpekleri tarafından saldırıya uğrayan eşeğe 'Zeynep' ismi verildiğini ve yeni yavrusuyla çiftlikte mutlu bir yaşam sürdüğünü belirten HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, "Zeynep eşeğimizin bebeği maalesef Haymana'da köpekler tarafından parçalatılmıştı. Biz onun annesini hemen gidip yasal şekilde alarak çiftliğimize getirdik. Eşeğimiz oradayken de hamileymiş. O sebepten dolayı buraya geldi ve doğum yaptı. 'Burak' diye bir oğlu oldu. Burada aşırı mutlu. O kötü günleri geride kaldı. Biz unuttuğunu düşünüyoruz. Burada kalan hayvanların hepsinin yürek yakan hikayeleri var. Zeynep de bizim içimizi yakan bir eşeğimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem