Köpek saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Köpek saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

19.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:17
Köpek saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köpek saldırısı neticesinde ağır yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan karaca, tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köpek saldırısı neticesinde ağır yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan karaca, tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde ormanlık alanında köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralı halde mahalle muhtarı Musa Yener ve vatandaşlar buldukları karacaya ilk müdahalesini yaparak durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı karacayı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti. Yaralı karaca tedavi altına alındı

Karacanın hayatını kurtardıkları için mutlu olduklarını dile getiren Beylerbeyi Mahallesi Muhtarı Musa Yener," Köpeklerin saldırısında kurtardığımız karacayı İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu ve Akçova İşletme Şefi Mine Daştemur ile irtibata geçerek Ormanya'ya teslim edilmesini sağladık. Karaca Ormanya'da veteriner hekimler tarafından muayene ve tedavi edildi. Bugün bir can kurtarmaya sebep olduğumuz için Allah'a şükür çok mutluyuz, hayvanı sevmeyen insanı sevemez" dedi. - KOCAELİ

Köpek saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
Köpek saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Şevket Çoruh Ayşegül Yıldız Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Ryan Babel Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köpek saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:33:30. #1.14#
title