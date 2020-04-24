Köpek saldırısına uğrayan çocuklardan biri öldü
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Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haber

Köpek saldırısına uğrayan çocuklardan biri öldü

Köpek saldırısına uğrayan çocuklardan biri öldü -Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan Davut Sana (2), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra öldü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri...

24.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:39
Köpek saldırısına uğrayan çocuklardan biri öldü

Köpek saldırısına uğrayan çocuklardan biri öldü

-Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan Davut Sana (2), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan Davut Sana (2), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 13 Nisan günü yaşandı. Sokakta oyun oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3'ü, Şanlıurfa ve Gaziantep'e sevk edildi. Saldırıda köpeklerin arasında kalarak yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar açılan Davut Sana, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti. Davut'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Köpek saldırısına uğrayan çocuklardan biri öldü

Kaynak: İHA

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