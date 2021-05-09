Köpek saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk yaralandı
Tekirdağ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, yaralandı.
Tekirdağ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, yaralandı.
Kapaklı ilçesinde marketten dönen 15 yaşındaki Cengizhan Kılıç, sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Hafif şekilde yaralanan genç, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı genci ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, hastanede tedavisi süren Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı