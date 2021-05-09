Köpek saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpek saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk yaralandı

Köpek saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, yaralandı.

Tekirdağ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, yaralandı.

Kapaklı ilçesinde marketten dönen 15 yaşındaki Cengizhan Kılıç, sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Hafif şekilde yaralanan genç, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı genci ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Sergen Chloe Loughnan
Spor Ozan Tufan Salih Uçan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Köpek saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 19:36:53. #1.16#

title