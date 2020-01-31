Köpek saldırısı bu hale getirdi

31.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:28

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı.



Hacıevhat Mahallesi Üçler Sokak üzerinde bir yakınıyla yaya halinde olan kepçe operatörü Çağatay Aksu, havlayarak üzerine gelen büyük bir köpeğin saldırısına uğradı. Birkaç dakika köpekle boğuşan genç, el ve dizlerinden ısırık darbeleriyle yaralandı. O sırada araya giren mahalle sakini kadınlar, köpeği kovalayarak çevreden uzaklaştırdı.



Olayın ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedavi altına alındı. Taburcu edilen Çağatay Aksu, köpeğin sahibinin bulunması için Yiğit Polis Merkezi Amirliği'ne başvurdu.



"Kendimi korumak için köpekle boğuştum"



Köpek sahibinin özür dilemesi ve geri adım atması koşuluyla şikayetinden vazgeçtiğini ifade eden Çağatay Aksu, "Yolda yürürken büyük bir köpeğin saldırısına uğradım. Büyük bir korku ve şok yaşadım. Birkaç dakika kendimi korumak için köpekle boğuştum fakat vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım. El ve dizlerimde köpeğin 4 ayrı diş ısırığı izi var. Ben olaydan yaralı kurtuldum ama orada Allah korusun bir çocuk da olabilirdi. O zaman kim, nasıl verecekti bunun hesabını şeklinde sorabilirim" dedi.



"Başıboş bırakılmamalı"



Bacağını hareket ettirmekte zaman zaman güçlük çektiğini ifade eden Aksu, kendisine saldıran köpeğin başıboş bırakılmaması gerektiğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA