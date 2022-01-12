Köpek Sahiplenmek Büyük Sorumluluk İster

Onları evlat edinecek ve onlara hak ettikleri sevgiyi verecek birini bekliyorlar. Dışarıda onu bulmana ihtiyacı olan bir köpek olabilir.

Köpek Sahiplenmek İhmale Gelmez

Birçok insan, en iyi cinse sahip olmak istiyor ve bu yüzden büyük bir heves göstererek, köpek evlat ediniyor. Ancak her köpek cinsinin kendine özgü özellikleri olduğu, tüy döktükleri, yürüyüşe çıkmaları gerektiği ya da aktivite zamanlarının olduğunda; onları ya terk ediyorlar ya da ihmal ederek daha kötü hale gelmelerine neden oluyorlar.

Çoğu zaman bu özel canlıların ihtiyacı oldukları sevgiyi vermekte zorlanıyor ya da bu canlıların bağlandıklarında daha fazla üzüleceklerini bilmeden hayatın akışına bırakıyorlar.

Köpekler Pis Kafeslerde Bırakılmamalı

Ares'i bulduklarında bir köpekten çok hastalıklı bir yaratığa benziyordu. Karanlık ve pis kokan bir koridorda, tel bir kafes içinde, bakımsızlıktan ve açlıktan tamamen ölmek üzereydi.

O kadar bakımsızdı ki en fazla 5 kilo olan küçük gövdesinin üstünde pislikler yer etmiş ve bir katman oluşturmuştu. Tüm tüyleri neredeyse kendi ağırlığına yakın derece de keçeleşmişti.

Bu özel yavruyu kurtarmak ve hayatına daha sağlıklı devam edebilmesi için barınak görevlileri Ares'i bulunduğu yerden kurtararak gerekli tüm tedaviyi uyguladılar. Tüm aşıları ve ilaç tedavisi yanında yemek yemeye başlamasıyla birlikte kilo almaya ve tüyleri daha bakımlı hale gelmeye başladı.

Artık sadece kendisine sıcak bir yuva ve bakımını üstlenecek, kendisine sevgi gösterecek bir yuva arıyor.

Köpekler Ölüme Terk Edilmemeli

Neredeyse 15 kilo ağırlığındaki Lhasa Apso ırkı Walde, pis bir ahırda tutuluyordu. Walde'ın da tüyleri neredeyse bakımsızlıktan birbirine yapışmış ve keçeleşmişti. Bakımının yapılması ve tedavisinin gerçekleştirilmesi için kurtarılmayı bekliyordu.

Yapılan bir ihbar sonrasında, barınak görevlileri gerekli tüm tedavi ve bakımı yaparak, Walde, eski sağlığına kavuşturmaya başladı. Sahibinin bakamadığı için ölüme terk ettiği sevimli köpek, artık koşup oynamaya ve kilo almaya başladı. O da tıpkı diğer terk edilmiş köpekler gibi sahiplenilmeyi ve mutlu bir ailede yaşamayı bekliyor.

Köpek Sahiplenmek Büyük Sorumluluk

Bir evcil hayvan sahiplenmek büyük bir sorumluluktur. Bu yüzden sahiplenme işlemlerine başlamadan önce iyi bir araştırma yapmak gerekir. Bunun yanında evcil bir hayvan için sevginizi sunmaya kararlı olmanız ve ömür boyu onları sevmeniz de önemlidir.

Evlat edineceğiniz köpeğin cinsi, karakteri, yaşam ömrü, bakımı, sağlık sorunlarının olup olmadığı önemlidir ve bu büyük sorumluluğa hazır hissediyorsanız, https://kopekyavrusu.com sitesini inceleyerek; ailenize, çocuklarınıza, yaşantınıza uygun olan köpek ırklarını inceleyebilir ve sahiplenme işlemlerini başlatabilirsiniz.

Köpeklerinde Sevilmeye ve Bakıma İhtiyacı Var!

Bir köpek yavrusu, zor hayat şartlarından kurtarıldığı andan itibaren, sabırla kendilerini sevecek ve bakımını üstlenecek bir aileyi bekliyor. Korkunç koşullar altında yaşayan birçok köpek bulunuyor ve bu köpeklerin de sevilmeye ve bakıma ihtiyaçları var.

Barınak görevlileri onlarla oynuyor, köpekleri seviyor ve hayatlarında görmeleri gereken ilgi ve sevgiyi gösteriyorlar. Aslında tek istedikleri sadece bu. Özellikle bir hevesle alınıp sonrasında bakamayan ya da yeterli sevgiyi gösteremeyen insanlarla değil; onları tıpkı onlar gibi karşılıksız sevecek ve bakımlarını üstlenecek bir aileyi bekliyorlar.

Köpekler de insanlar gibidir. İstedikleri tek şey hayatlarını daha sağlıklı ve mutlu şekilde geçirmek. Onlara zulmetmeyen, kötü davranmayan, ilgi ve şefkatini esirgemeyen insanları bekliyorlar.

Ezgi Kaya Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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