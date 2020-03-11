Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu
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Kazakistan, DHA, Güncel

Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu

Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' olduKazakistan, (DHA) ' Kazakistan'da 'Magnus' isimli köpeğin, fiziksel engelli sahibinin tekerlekli sandalyesini yol boyunca başıyla iterek sahibine destek oluğu anlar görüntülendi.

11.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:10
Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu

Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu

Kazakistan, (DHA) ' Kazakistan'da 'Magnus' isimli köpeğin, fiziksel engelli sahibinin tekerlekli sandalyesini yol boyunca başıyla iterek sahibine destek oluğu anlar görüntülendi.

Olay, Kazakistan'ın Taraz şehrinde meydana geldi. Fidana Durusova isimli kişi yolda ilerlediği sırada tekerlekli sandalyedeki Anatoly Derbenev (70) ve köpeği 'Magnus' ile karşılaştı. Magnus'un, yaşlı sahibinin tekerlekli sandalyesini yol boyunca başıyla ittiğini gören kadın bu anları kameraya aldı.

Kayda aldığı anlar hakkında medyaya konuşan Durusova, Derbenev ve köpeği Magnus'u gördükten sonra ona para ve yemek teklif ettiğini ancak, Derbenev'in 'tek ailesi' olarak tanımladığı Magnus'un da yardımıyla kendi başının çaresine bakmayı tercih ettiğini söylediğini belirtti.

Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu

Kaynak: DHA

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Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu

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