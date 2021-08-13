'Köpek' meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı
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'Köpek' meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı

'Köpek' meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de H.O.K., köpek dövüştürülmesi nedeniyle tartıştığı inşaat bekçisi arkadaşı H.D.'yi tabancayla yaraladı.

KAYSERİ'de H.O.K., köpek dövüştürülmesi nedeniyle tartıştığı inşaat bekçisi arkadaşı H.D.'yi tabancayla yaraladı. Durumu ağır olan inşaat bekçisi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarındaki bir inşaatın bekçi kulübesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.O.K., inşaat bekçisi arkadaşı H.D.'yi ziyarete geldi. İkili kulübede sohbet ederken aralarında köpek dövüştürülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. H.O.K., belinden çıkardığı tabancayla inşaat bekçisi arkadaşını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı H.D.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. polis, olaydan sonra kaçan şüpheli H.O.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

  


'Köpek' meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı
'Köpek' meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı
'Köpek' meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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