Köpek kurtarma operasyonunu anlattı; sosyal medyada ilgi odağı oldu

14.10.2019 13:19

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde kullanılmayan havuza düşen köpeği kurtarma operasyonunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, o anların anlatımını yapan kişi, sosyal medyada ilgili odağı oldu.

Baskil ilçe merkezinde köpeğin boş havuzda mahsur kaldığını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerini ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattığı sırada çevredeki bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi kurtarma anını cep telefonu kamerasıyla kaydetmek istedi.

İtfaiye ekipleri köpeği kurtarmaya çalışırken, cep telefonuyla o anları görüntüleyen kişi de köpeği kurtarma operasyonunun anlattı. İsmi öğrenilemeyen kişin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler sırasında şunları söyledi: "Evet, şimdi belediye personelimiz havuza düşen köpeği kurtarmak için operasyona başladı. Sabri kardeşimiz ile Ercan kardeşimiz şu anda uzun bir tahta getirdiler. Onu havuza salacağız ve köpek bu tahtaya basarak kurtulacak. Oradan çık yavrum hadi. Çık hadi tahtayı görmüyor musun? ve kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı."Çekilen bu görüntüler sosyal medya da büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA