Köpek kulübesinin altındaki kaçak akaryakıt dedektörle bulundu

Adana polisi, dedektörle yaptığı aramada köpek kulübesinin altındaki tankta 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana polisi, dedektörle yaptığı aramada köpek kulübesinin altındaki tankta 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis bir miktar kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ancak polis adreste başka kaçak akaryakıt olabileceğini de düşünerek dedektörle arama başlattı. Dedektör bahçede köpek kulübelerine doğru sinyal verdi. Polis köpek kulübelerine geldiğinde dedektör ikazı arttı. Bu nedenle polis köpek kulübelerini kaldırdığında kaçak akaryakıt tankerinin kapağını buldu. İş makineleriyle kazı başlatılırken, yapılan kazıda polis tankerde 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak akaryakıta el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı