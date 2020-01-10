Köpek, kediye annelik yaptı
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Köpek, kediye annelik yaptı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, köpeğin kediyi emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

10.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:01
Köpek, kediye annelik yaptı

MANİSA'nın ilçesinde, köpeğin kediyi emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2'nci Anafartalar Mahallesi'ndeki Gıda Çarşısı'nın önünde bulunan çimenlik alanda, sokak köpeği ile kedinin dostluğunu görenler hayrete düştü. Köpeğin, kediyi emzirerek annelik yaptığı o anlar, cep telefonuyla görüntülendi.


Kaynak: DHA
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