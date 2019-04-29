Köpek, İple Ağaca Asılarak Öldürüldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iple boğazından ağaca asılan köpek, ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Fırın işletmeciliği yapan Murat Yalaza, evinin bahçesindeki kulübede baktığı köpeğini, iple boğazından ağaca asılarak, öldürülmüş buldu. Yalaza, köpeğine yapılanın canilik olduğunu belirterek, "Madem köpekle bir sıkıntın vardı gelip benimle görüşseydin. Bahçeye girip köpeği asmak nedir? Bunu yapan canidir" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları görenler tepkilerini dile getirdi.

- Edirne

Kaynak: DHA