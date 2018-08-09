Köpek Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinin önünde bağlı duran köpeğin çalınması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki dükkanın önünde bağlı duran dogo argentino cinsi köpeğinin yerinde olmadığını gören Beytullah Kaplan durumu polise bildirdi.



İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, daha önce yaptıkları hırsızlıklar nedeniyle aranan 2 kişinin köpeği çaldığını tespit etti.

Hırsızların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.