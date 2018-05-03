Havlayan Köpeğin Sahibini Öldüren Yaşlı Adama, İstenen Müebbet Hapis İndirildi
Antalya'da yaşlı adam, sabah saatlerinde köpeğini gezdiren adamı 7 el ateş ederek öldürmüştü. Mahkeme yaşlı adama, müebbet hapis cezasını indirip 25 yıl hapis cezası verdi.
Antalya'da, sabah erken saatte havlayan köpeğin sesinden rahatsız olup, sahibini 7 el ateş ederek öldüren yaşlı adam, 25 yıl hapse mahkum edildi.
KÖPEĞİNİ PARKTA GEZDİREN ADAMA TEPKİ GÖSTERDİ
Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde yalnız yaşayan, turizm sektöründen emekli Selçuk Atasoy, geçen yılın Mayıs ayında, Golden Retriever cinsi köpeğini gezdirmek için sabah saatlerinde evinden çıkıp, 1898 Sokak'taki parka gitti.
Parkın yanındaki apartmanda oturan oto elektrikçi Erol Karayel, "Bu saatte köpek mi gezdirilir? Havlamasından uyuyamıyoruz. Köpeğinizi bu parktan geçirmeyin" diyerek, Atasoy'a tepki gösterdi.
TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE 7 EL ATEŞ EDİP KÖPEK SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ
İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine elinde tabancayla evinden çıkan Karayel, Atasoy'a 7 el ateş etti. Selçuk Atasoy, vücudunun çeşitli yerlerine isabet kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Erol Karayel ise tutuklandı.
MÜEBBET HAPİS İSTENEN SANIK, SAVUNMA YAPTI
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Erol Karayel, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Son sözü sorulan Karayel, "Maktul, saat 05.00'te köpeğini parka getirdi. Bağırdı, çağırdı, beni uyandırdı. Balkona çıktım. 'Kime bağırıyorsun?' dedim. 'Sana' dedi.
Ben de aşağı indim. Kafama vurdu. 'Cankurtaran yok mu?' diye bağırdım. O olaydan sonra gözlerim iyi görmez oldu. Kulaklarım duymaz oldu. Ben de yarım kaldım" dedi.
MAHKEME İNDİRİM UYGULAYARAK 25 YIL HAPİS VERDİ
Mahkeme heyeti, Erol Karayel'i önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırdı. Heyet, indirim maddelerini uygulayarak, cezayı 25 yıla indirdi.
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İnsanlarda saygı KALMADI.Milletin köpeğinin havlamasını dinlemek zorundamıyız.Gitsinler bağ evinde beslesinler.Kentlerde insanları rahatsız etmesinler.Cevap Yaz 2 3 Yayından KaldırSS: senın gıbılerdende bıkan coktur o zamn sen koye gıt akıl verecegıne1 2 Yayından KaldırEDA: sokaklar sokak hayvanlarına ve insanlara ait , köpek bu havlayacak tabii cikleyecek hali yok1 2 Yayından Kaldır
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hll olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BEN OLSAM SERBEST BIRAKIRIM... ADAM NE YAPMIŞ Kİ ? ÇOK ÇOK SİNİRLENMİŞ ADAM ÖLDÜRMÜŞ. BU ÜLKEDE SUDAN UCUZ ŞEY NEDİR ? İNSAN CANI, PADİŞAHIM ÇOK YAŞA, DURMAK YOK YOLA DEVAM...Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır