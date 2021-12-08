KÖPEK DÖVÜŞÜNE 2 BİN 400 LİRA CEZA

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde köpek dövüştüren 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilere toplam 2 bin 400 lira ceza yazılırken, haklarında soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta 2 köpeğin dövüştürüldüğü anlara ilişkin görüntüler yayınlanmasının ardından sosyal medyada tepki çekti. Görüntüleri inceleyen Elbistan Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Hayvan Durumu İzleme ekipleri, köpekleri Yapraklı Mahallesi'nden Y.Ş. (16) ile İ.E.'nin (50) dövüştürdüğünü tespit etti. Ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, köpekler de hayvan barınağına teslim edildi. İ.E. ve Y.Ş., ifadeleri aldıktan sonra serbest bırakılırken, haklarında adli soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de şüphelilere toplam 2 bin 400 lira ceza uygulandı.