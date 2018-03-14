Köpek Dövüşü Yaptıranlara ve İzleyenlere Ceza

Sivas'ta köpek dövüşü yaptıran ve izleyen kişilere para cezası uygulandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığınca Yassıcabel köyü yakınlarındaki boş arazide köpek dövüşü yaptırılacağı tespit edildi.

Bölgeye jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 Kangal köpeğin dövüştürüldüğü ve yaklaşık 20 kişinin de dövüşü izlediği tespit edildi.

Operasyonda alınan köpekler, jandarma ekipleri tarafından Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Dövüşü izleyen kişilere de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 11. maddesine istinaden Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğünce kişi başı 3 bin lira idari para cezası uygulandı.