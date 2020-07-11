Köpek dövüşü meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Köpek dövüşü meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da, iki şahıs arasında iddialara göre köpek dövüşü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Köpek dövüşü meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
11.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:05

Afyonkarahisar'da, iki şahıs arasında iddialara göre köpek dövüşü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpibeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Ö. (37), Mehmet Ö. (56) ve oğlu Bekir Ö. (16) koyunlarını otlatmak için meraya çıktı. İddiaya göre, Bekir Ö, yaydığı koyunlara doğru gelen Sedat Ö'nün köpeğini kendi köpeklerine boğdurdu. Olay üzerine taraflar arasında tartışma çıktı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö. ile Sedat Ö., yanlarındaki silahlarla birbirlerine ateş açtı. Kafasından vurulan Mehmet Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, Bekir Ö. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Bekir Ö.'yü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Mehmet Ö.'nün cesedi yapılan çalışmaların ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Öte yandan, katil zanlısı Sedat Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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