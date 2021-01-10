Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza
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Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza

10.01.2021 19:40 | Son Güncelleme: 10.01.2021 19:44
Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza

SİVAS'ta yasadışı köpek dövüştürdüğü iddia edilen Fatih N.'ye (41) 26 bin 55 lira para cezası uygulandı.

SİVAS'ta yasadışı köpek dövüştürdüğü iddia edilen Fatih N.'ye (41) 26 bin 55 lira para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) ekipleri il merkezindeki Uzuntepe Mahallesi'nde bir tavuk çiftliğinde Fatih N.'nin kendisine ait köpekleri dövüştürdüğü ve hayvanların kötü muameleye maruz kaldıkları bilgisine ulaştı. Sosyal medya üzerindeki köpek forumlarında yapılan taramada Fatih N.'nin Çeki isimli köpeğini dövüştürdüğü belirlendi. Ekipler, belediye ve Doğa Koruma Milli Parklar görevlileri ile birlikte çiftlikte bulunan 5 kangal köpeğine el koyarak hayvan barınağına götürdü. Hayvanları dövüştürerek kötü muamelede bulunduğu tespit edilen Fatih N.'ye Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde köpek başına 5 bin 211'er lira olmak üzere toplamda, 26 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.


Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza
Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza
Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza
Köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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