Köpek dövüştüren 2 kişiye para cezası verildi
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Köpek dövüştüren 2 kişiye para cezası verildi

Elazığ'da köpek dövüşü yaptıran 2 şahıs yakalanarak para cezası uygulandı.

22.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:20
Köpek dövüştüren 2 kişiye para cezası verildi

'da köpek dövüşü yaptıran 2 şahıs yakalanarak para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre,Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne 2 kişinin köpek döğüşü yaptırdığı ihbarı geldi.Gelen ihbar üzerine belirtilen bölgeye giden ekipler, 2 şahsı yakaladı.


Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 2 kişi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11. Maddesi kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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