Köpek dövüştüren 2 kişiye para cezası verildi
Elazığ'da köpek dövüşü yaptıran 2 şahıs yakalanarak para cezası uygulandı.
Elazığ'da köpek dövüşü yaptıran 2 şahıs yakalanarak para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre,Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne 2 kişinin köpek döğüşü yaptırdığı ihbarı geldi.Gelen ihbar üzerine belirtilen bölgeye giden ekipler, 2 şahsı yakaladı.
Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 2 kişi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11. Maddesi kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ