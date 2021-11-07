Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi

BURSA (DHA) - BURSA'da, internet sitesinde gördüğü satılık 0-3 aylık Toy Podle cinsi köpeği almak isteyen Hakan B. (44), ilanda bulunan ve isminin Uğurcan Kavuk (27) olduğunu söyleyen kişiyle cep telefonuyla görüştü. Kavuk'un hesabına, kapora olarak bin lira yatıran Hakan B., yavru köpeği alamayınca dolandırıldığını anlayıp, Uğurcan Kavuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açılan Uğurcan Kavuk'un 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olay, geçen ocak ayında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan B., bir sitede gördüğü henüz 0-3 aylık olan 'Toy Poodle' cinsi köpeği satın almak için ilanda yazılı cep telefonu numarasını aradı. Adının 'Uğurcan Kavuk' olduğunu söyleyen kişi, elinde son iki dişi köpek kaldığını bir tanesini kendisi için ayırabileceğini söyledi. Hakan B., bu yavru köpeklerden birini satın alacağını belirtip, arkadaşının banka hesap numarasından Kavuk'un verdiği hesap numarasına kapora olarak bin lira yatırdı. Banka dekontunu da WhatsApp üzerinden Kavuk'a gönderdi. Kendisiyle irtibatın kesildiğini, WhatsApp'tan engellediğini gören Hakan B., dolandırıldığını düşünerek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu. Yapılan suç duyurusu sonrası, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheli Uğurcan Kavuk hakkında hazırlanan iddianamede, şu görüşlere yer verildi: