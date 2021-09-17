Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni görüntüler (2) - Haberler
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Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni görüntüler (2)

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel
Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni görüntüler (2)

'GÖRÜNTÜLER SALDIRI SONRASI ÇEKİLDİ'Antalya'da, palalı saldırıya uğrayan Başaslan çiftinden Hilal Başaslan, yayınlanan görüntülerin saldırı sonrasında çekildiğini öne sürdü.

'GÖRÜNTÜLER SALDIRI SONRASI ÇEKİLDİ'

Antalya'da, palalı saldırıya uğrayan Başaslan çiftinden Hilal Başaslan, yayınlanan görüntülerin saldırı sonrasında çekildiğini öne sürdü. Başaslan, "Saldırının olduğu gece polisi beklerken çekilmiş görüntüler. Edilen küfürler zaten ifadelerde belirtildi. Biz bunu da saklamadık. Kızımın elindeki sopa da suç aletiydi. Biz bu sopayı, parçalarıyla beraber delil olarak polis merkezine teslim ettik" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Son Dakika Haberleri
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