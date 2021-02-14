Köpek besleme yüzünden tartıştıkları kadına dehşeti yaşattılar (3)
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Köpek besleme yüzünden tartıştıkları kadına dehşeti yaşattılar (3)

14.02.2021 21:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:08
Köpek besleme yüzünden tartıştıkları kadına dehşeti yaşattılar (3)

TUTUKLANDILARAfyonkarahisar'da sokak köpeklerinin beslenmesi yüzünden çıkan tartışmada Şerife S.'nin kapısına dayanıp, olaya müdahaleye gelen güvenlik güçlerine direnen Emre K. ve İhsan K.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Afyonkarahisar'da sokak köpeklerinin beslenmesi yüzünden çıkan tartışmada Şerife S.'nin kapısına dayanıp, olaya müdahaleye gelen güvenlik güçlerine direnen Emre K. ve İhsan K.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince 'görevli memura mukavemet' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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